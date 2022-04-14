FUTBOL

0xFutbol, dünyanın 4 milyar futbol taraftarı için tasarlanmış yeni nesil bir ekosistemdir. Oyun, gerçek dünya varlıkları, DeFi ve futbolla ilgili diğer yenilikleri tek ve entegre bir ekonomide birleştirir. MetaSoccer, Wonderkid, Futbol PM ve FutbolPad gibi ürünler aracılığıyla 0xFutbol, gerçek sahiplik, ödüller ve katılım sunarak taraftarların sporla etkileşim biçimini dönüştürüyor. FUTBOL token tüm ekosisteme güç vererek taraftarların pasif izleyicilerden futbolun geleceğinde aktif paydaşlara geçmesini sağlar.

Kripto AdıFUTBOL

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En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBASE

Hakkında0xFutbol, dünyanın 4 milyar futbol taraftarı için tasarlanmış yeni nesil bir ekosistemdir. Oyun, gerçek dünya varlıkları, DeFi ve futbolla ilgili diğer yenilikleri tek ve entegre bir ekonomide birleştirir. MetaSoccer, Wonderkid, Futbol PM ve FutbolPad gibi ürünler aracılığıyla 0xFutbol, gerçek sahiplik, ödüller ve katılım sunarak taraftarların sporla etkileşim biçimini dönüştürüyor. FUTBOL token tüm ekosisteme güç vererek taraftarların pasif izleyicilerden futbolun geleceğinde aktif paydaşlara geçmesini sağlar.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.