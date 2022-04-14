FWW

Farmers World, NFT platformunda çalışan ilk çiftçilik oyunudur. Kendinize uygun araçları seçin, çeşitli kaynaklardan yararlanın, devasa çiftlikler inşa etmek için arazi satın alın ve Farmers World'ün Ekosisteminde çalışan bir çiftçinin büyüleyici deneyimlerinin tadını çıkarın. Farmers World'de 3 ana kaynak vardır: Odun, Gıda ve Altın olmak üzere 3 tokene karşılık gelir: Bu tokenler, FWW (Odun), FWF (Gıda), FWG (Altın) olarak sıralanabilir.

Kripto AdıFWW

Maksimum Arz50,000,000,000

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz0

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