FWW

Farmers World, NFT platformunda çalışan ilk çiftçilik oyunudur. Kendinize uygun araçları seçin, çeşitli kaynaklardan yararlanın, devasa çiftlikler inşa etmek için arazi satın alın ve Farmers World'ün Ekosisteminde çalışan bir çiftçinin büyüleyici deneyimlerinin tadını çıkarın. Farmers World'de 3 ana kaynak vardır: Odun, Gıda ve Altın olmak üzere 3 tokene karşılık gelir: Bu tokenler, FWW (Odun), FWF (Gıda), FWG (Altın) olarak sıralanabilir.

Kripto AdıFWW

Maksimum Arz50,000,000,000

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz0

Arz Fiyatı--

Ara
Favoriler
FWW/USDT
Farmers World Wood
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (FWW)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler（0）
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
FWW/USDT
Farmers World Wood
--
--‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (FWW)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler（0）
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
network_iconAğ Bağlantısı Anormal
Ağ 1
Çevrimiçi Canlı Destek
Loading...