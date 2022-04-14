GCOTI

COTI, Ethereum'daki en hızlı ve en hafif gizlilik katmanıdır. Çığır açan şifreleme protokolü Garbled Circuits tarafından desteklenen ve Ethereum tarafından güvence altına alınan COTI, halka açık blok zincirinde veri koruması için en gelişmiş ve uyumlu çözümü sunar. Web3 inovasyonunun bir sonraki dalgasının yolunu açıyor. COTI, gizli işlemler, Yapay Zeka, DeFi, merkeziyetsiz kimlik belirleme ve daha fazlasını içeren yepyeni bir kullanım senaryoları dünyasının kilidini açıyor.

Kripto AdıGCOTI

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