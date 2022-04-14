GMRX
GAIMIN, topluluk kaynaklı GPU paylaşım sistemi olarak da kullanılabilen bir oyun platformuna sahip De-PIN ( Merkeziyetsiz Fiziksel Altyapı Ağı) alanında küresel bir liderdir. Dünyanın en büyük merkeziyetsiz hesaplama kaynağına sahibiz, yapay zeka teknolojisine güç veriyoruz, 300 binden fazla oyuncu tarafından destekleniyoruz ve bu sayı giderek artıyor! Ayrıca küresel çapta ilk 3'te yer alan bir Espor organizasyonuna sahibiz.
Kripto AdıGMRX
Maksimum Arz99,620,986,304
Arz Tarihi--
Dolaşımdaki Arz24,731,000,000
Arz Fiyatı--