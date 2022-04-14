GMRX

GAIMIN, topluluk kaynaklı GPU paylaşım sistemi olarak da kullanılabilen bir oyun platformuna sahip De-PIN ( Merkeziyetsiz Fiziksel Altyapı Ağı) alanında küresel bir liderdir. Dünyanın en büyük merkeziyetsiz hesaplama kaynağına sahibiz, yapay zeka teknolojisine güç veriyoruz, 300 binden fazla oyuncu tarafından destekleniyoruz ve bu sayı giderek artıyor! Ayrıca küresel çapta ilk 3'te yer alan bir Espor organizasyonuna sahibiz.

Kripto AdıGMRX

Maksimum Arz99,620,986,304

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz24,731,000,000

Arz Fiyatı--

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Bilgiler
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