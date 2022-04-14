GMXP

GamersXP, geleneksel oyunları Web3 ile entegre eden, oyuncuların oyun kimliklerini oluşturmalarına yardımcı olan, oyuncuları oyun deneyimleri ve becerileri için benzersiz bir PoA sistemi aracılığıyla ödüllendiren ve finansal okuryazarlığa sahip olmalarına yardımcı olan bir ödül oyun platformudur.

Kripto AdıGMXP

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Toplam Arz800,000,000

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Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriMATIC

HakkındaGamersXP, geleneksel oyunları Web3 ile entegre eden, oyuncuların oyun kimliklerini oluşturmalarına yardımcı olan, oyuncuları oyun deneyimleri ve becerileri için benzersiz bir PoA sistemi aracılığıyla ödüllendiren ve finansal okuryazarlığa sahip olmalarına yardımcı olan bir ödül oyun platformudur.

Sektör

Sosyal Medya

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