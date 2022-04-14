GNC

Greenchie, eğlenceli ve neşeli bir ekosistemde oyunlaştırılmış deneyimler, temel bulmaca oyunları ve Oynayarak Kazan ödüllerini bir araya getiren, tarih öncesi temalı bir blok zinciri projesidir.

Kripto AdıGNC

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Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaGreenchie, eğlenceli ve neşeli bir ekosistemde oyunlaştırılmış deneyimler, temel bulmaca oyunları ve Oynayarak Kazan ödüllerini bir araya getiren, tarih öncesi temalı bir blok zinciri projesidir.

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