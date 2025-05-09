GNESS

Gameness, turnuvalar, kişiselleştirilmiş deneyimler, yenilikçilik ve topluluk katılımıyla desteklenen bir sadakat ekosistemi sunan, yapay zekâ destekli bir veri altyapısı Süper Uygulamasıdır.

Kripto AdıGNESS

SıralamaNo.4649

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz500,000,000

Toplam Arz500,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.40314472508478516,2025-05-09

En Düşük Fiyat0.023050436655571615,2025-05-09

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaGameness, turnuvalar, kişiselleştirilmiş deneyimler, yenilikçilik ve topluluk katılımıyla desteklenen bir sadakat ekosistemi sunan, yapay zekâ destekli bir veri altyapısı Süper Uygulamasıdır.

Sektör

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.