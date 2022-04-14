GOG

Guild of Guardians, Immutable X Ethereum Layer-2 ölçeklendirme çözümüne dayalı bir mobil çok oyunculu rol yapma oyunudur. Diğer GameFi oyunlarında olduğu gibi, oyun içi varlıklar NFT'lerle temsil edilir ve oyuncular çeşitli hedefleri tamamladıklarında ödüllendirilir. Guild of Guardian'ın yerel para birimi GOG olarak adlandırılır. Oyuncuların oyunun yönetimine katılmasını sağlar ve oyna kazan işlevlerine güç verir.

Kripto AdıGOG

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En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaGuild of Guardians, Immutable X Ethereum Layer-2 ölçeklendirme çözümüne dayalı bir mobil çok oyunculu rol yapma oyunudur. Diğer GameFi oyunlarında olduğu gibi, oyun içi varlıklar NFT'lerle temsil edilir ve oyuncular çeşitli hedefleri tamamladıklarında ödüllendirilir. Guild of Guardian'ın yerel para birimi GOG olarak adlandırılır. Oyuncuların oyunun yönetimine katılmasını sağlar ve oyna kazan işlevlerine güç verir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.