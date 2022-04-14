GOLD

$GOLD, altının zamansız değerini kutlayan vizyoner bir blok zinciri projesidir. Dijital inovasyonu değerli metallerin istikrarı ile harmanlayarak servetin korunması için benzersiz bir ekosistem sunar. Gerçek altın varlıklarıyla desteklenen $GOLD, kullanıcıları güvenli, şeffaf işlemler ve küresel benimseme için bir yol haritası ile güçlendirir.

Kripto AdıGOLD

Maksimum Arz100,000,000,000,000,000

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz--

Arz Fiyatı--