GOLD

$GOLD, altının zamansız değerini kutlayan vizyoner bir blok zinciri projesidir. Dijital inovasyonu değerli metallerin istikrarı ile harmanlayarak servetin korunması için benzersiz bir ekosistem sunar. Gerçek altın varlıklarıyla desteklenen $GOLD, kullanıcıları güvenli, şeffaf işlemler ve küresel benimseme için bir yol haritası ile güçlendirir.

Kripto AdıGOLD

Maksimum Arz100,000,000,000,000,000

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MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
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Piyasa İşlemleri
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Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
GOLD/USDT
GOLD
--
--‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (GOLD)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler（0）
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
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