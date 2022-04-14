GPT

Bir Katman 2 blok zinciri olan GPT Protokolü, sansüre dayanıklı, açık kaynaklı bir Yapay Zeka ekosistemi kurarak Web3'ün Yapay Zeka yeteneklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Kolektif zeka ve birleşik öğrenmeyi entegre ederek, merkeziyetsiz Yapay Zeka işlemeyi grid hesaplama ve etkili hesaplama kaynağı tahsisi için bir "Kaynak İspatı" mekanizması ile geliştirir. Protokol, Yapay Zeka geliştiricilerinin $GPT token kilitleme ve uygulama ücretleri yoluyla gelir elde etmelerini sağlar.

Kripto AdıGPT

Maksimum Arz1,000,000,000

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz0

Arz Fiyatı--