HLC

HealthLink, sağlık hizmeti sağlayıcıları, hastalar ve yenilikçiler arasında köprü kurarak güvenli, şeffaf ve verimli bir küresel sağlık ekosistemi oluşturmak için devrim niteliğinde bir blok zinciri tabanlı platformdur. Blok zincirinin güvenliğini yapay zekânın verimliliği ile birleştiren HealthLink, kullanıcılara şifreli tıbbi kasalar, yapay zekâ destekli teletıp ve yenilikçi sağlık teşvikleri sunarak dünyaya erişilebilir, uygun fiyatlı ve kaliteli sağlık hizmetleri sağlar.

Kripto AdıHLC

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaHealthLink, sağlık hizmeti sağlayıcıları, hastalar ve yenilikçiler arasında köprü kurarak güvenli, şeffaf ve verimli bir küresel sağlık ekosistemi oluşturmak için devrim niteliğinde bir blok zinciri tabanlı platformdur. Blok zincirinin güvenliğini yapay zekânın verimliliği ile birleştiren HealthLink, kullanıcılara şifreli tıbbi kasalar, yapay zekâ destekli teletıp ve yenilikçi sağlık teşvikleri sunarak dünyaya erişilebilir, uygun fiyatlı ve kaliteli sağlık hizmetleri sağlar.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler admin tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.