HOLD

Telegram tabanlı kripto varlık yönetimi simülatörü oyunu HoldCoin'de kullanıcılar varlıkları TUTABİLİR ve coin üretmek için bir portföy oluşturabilir. Holdcoin, kullanıcılara kripto para varlıklarını nasıl idare edeceklerini ve Merkeziyetsiz bir ekonominin avantajlarından nasıl yararlanacaklarını öğretmek için Web3 ilkelerini temel oyun platformuna dahil etmesi bakımından farklıdır. Oyuncular “TUTARAK” ve varlık portföylerini oluşturarak token kazanabilir ve oyundaki gerçek varlık yönetimi sürecini deneyimleyebilirler.

Kripto AdıHOLD

Maksimum Arz10,000,000,000

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz0

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