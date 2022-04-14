HOLD

Telegram tabanlı kripto varlık yönetimi simülatörü oyunu HoldCoin'de kullanıcılar varlıkları TUTABİLİR ve coin üretmek için bir portföy oluşturabilir. Holdcoin, kullanıcılara kripto para varlıklarını nasıl idare edeceklerini ve Merkeziyetsiz bir ekonominin avantajlarından nasıl yararlanacaklarını öğretmek için Web3 ilkelerini temel oyun platformuna dahil etmesi bakımından farklıdır. Oyuncular “TUTARAK” ve varlık portföylerini oluşturarak token kazanabilir ve oyundaki gerçek varlık yönetimi sürecini deneyimleyebilirler.

Kripto AdıHOLD

Maksimum Arz10,000,000,000

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz0

Arz Fiyatı--

Ara
Favoriler
HOLD/USDT
HoldCoin
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (HOLD)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler（0）
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
HOLD/USDT
HoldCoin
--
--‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (HOLD)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler（0）
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
network_iconAğ Bağlantısı Anormal
Ağ 1
Çevrimiçi Canlı Destek
Loading...