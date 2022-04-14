HYCO

HYPERCOMIC, Creative Web 3.0 İçerik platformudur. İçerik oluşturucuların eserlerini yapma şansına sahip olduğu ve izleyicilerin eserlerini okuyabildiği bir blok zinciri ve hepsi bir arada hizmet platformudur. İçerik oluşturucuların hayranlarıyla doğrudan buluşmasına ve fikirlerini bir iş modeline dönüştürmesine yardımcı olmayı amaçlar. Platform, çeşitli hizmetleri kolaylaştırmak için fayda tokeni HYCO'ya güvenir. Platform, kullanıcılara fikirlerini paylaşmalarına ve erişmelerine ve ekosistemi gönüllü olarak filtrelemelerine olanak tanıyan Birlikte Çalışabilirlik sağlar. Token, Ethereum blok zincirindeki bir ERC20 tokeni türüdür.

Kripto AdıHYCO

Maksimum Arz1,000,000,000

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Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler（0）
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