HYPERSKIDS

Hyperskids Token, gerçek bir amacı olan bir sosyal etki tokenidir. Tam şeffaflık ile Hyperskids Token, herkesin sosyal amaçlara katkıda bulunmasına ve blok zinciri teknolojisi aracılığıyla gerçek zamanlı etkiyi izlemesine olanak tanır. Şu anda proje, topluluğun kendisinin oy kullanacağı ve sosyal eylemlere, kaynak tahsisine ve küresel etkinin genişlemesine karar vereceği bir DAO (Merkeziyetsiz Özerk Organizasyon) oluşturmaya odaklanmıştır. Nihai hedef, Web3'ün hayatları gerçekten değiştirebileceğini kanıtlayarak, tamamen sosyal faydaya adanmış şeffaf ve katılımcı bir ekosistem yaratmaktır.

Kripto AdıHYPERSKIDS

Maksimum Arz1,000,000,000

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