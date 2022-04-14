ICEBERG

Iceberg, iş süreçlerini iyileştirmek için tasarlanmış bir Web3.0 platformudur. Süreçleri basitleştiren, iş birliğini geliştiren ve üretkenliği artıran entegre, merkeziyetsiz bir Web3.0 çalışma alanı ile iş dünyasında devrim yaratın. Telegram ile entegre olan Iceberg, AI araçları ve ilk Web3.0 CRM sistemini sunarak, üretkenliği artırmak ve iletişimi iyileştirmek için gerekli tüm araçları tek bir yerde birleştirir.

Kripto AdıICEBERG

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz100.000.000.000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriTONCOIN

HakkındaIceberg, iş süreçlerini iyileştirmek için tasarlanmış bir Web3.0 platformudur. Süreçleri basitleştiren, iş birliğini geliştiren ve üretkenliği artıran entegre, merkeziyetsiz bir Web3.0 çalışma alanı ile iş dünyasında devrim yaratın. Telegram ile entegre olan Iceberg, AI araçları ve ilk Web3.0 CRM sistemini sunarak, üretkenliği artırmak ve iletişimi iyileştirmek için gerekli tüm araçları tek bir yerde birleştirir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler admin tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.