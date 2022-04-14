ICEBERG

Iceberg, iş süreçlerini iyileştirmek için tasarlanmış bir Web3.0 platformudur. Süreçleri basitleştiren, iş birliğini geliştiren ve üretkenliği artıran entegre, merkeziyetsiz bir Web3.0 çalışma alanı ile iş dünyasında devrim yaratın. Telegram ile entegre olan Iceberg, AI araçları ve ilk Web3.0 CRM sistemini sunarak, üretkenliği artırmak ve iletişimi iyileştirmek için gerekli tüm araçları tek bir yerde birleştirir.

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HakkındaIceberg, iş süreçlerini iyileştirmek için tasarlanmış bir Web3.0 platformudur. Süreçleri basitleştiren, iş birliğini geliştiren ve üretkenliği artıran entegre, merkeziyetsiz bir Web3.0 çalışma alanı ile iş dünyasında devrim yaratın. Telegram ile entegre olan Iceberg, AI araçları ve ilk Web3.0 CRM sistemini sunarak, üretkenliği artırmak ve iletişimi iyileştirmek için gerekli tüm araçları tek bir yerde birleştirir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler admin tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
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MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
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