IDOL

$IDOL token, MEET48 ekosisteminin temel fayda tokenidir ve Yapay Zekâ destekli eğlence platformu, Launchpad, metaverse ve Web3.0 uygulamaları içindeki çok çeşitli işlevleri desteklemek için tasarlanmıştır.

Kripto AdıIDOL

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

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Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz4,800,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Hakkında$IDOL token, MEET48 ekosisteminin temel fayda tokenidir ve Yapay Zekâ destekli eğlence platformu, Launchpad, metaverse ve Web3.0 uygulamaları içindeki çok çeşitli işlevleri desteklemek için tasarlanmıştır.

Sektör

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.