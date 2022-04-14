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Imagen Network, tamamen yapay zekâ ile çalışan dünyanın ilk merkeziyetsiz sosyal ağ platformudur. DALL-E ve Stable Diffusion gibi gelişmiş modelleri blok zinciri teknolojisiyle birleştirerek, kullanıcıların dijital içerik oluşturmasına, özelleştirmesine ve güvenli bir şekilde yönetmesine olanak tanır. Ölçeklenebilirlik ve güvenlik için tasarlanan Imagen Network, Web3'te yaratıcılığı, içerik sahipliğini ve merkeziyetsiz etkileşimleri güçlendirir.

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Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaImagen Network, tamamen yapay zekâ ile çalışan dünyanın ilk merkeziyetsiz sosyal ağ platformudur. DALL-E ve Stable Diffusion gibi gelişmiş modelleri blok zinciri teknolojisiyle birleştirerek, kullanıcıların dijital içerik oluşturmasına, özelleştirmesine ve güvenli bir şekilde yönetmesine olanak tanır. Ölçeklenebilirlik ve güvenlik için tasarlanan Imagen Network, Web3'te yaratıcılığı, içerik sahipliğini ve merkeziyetsiz etkileşimleri güçlendirir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.