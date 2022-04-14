INFOFI

WAGMI, 9 milyondan fazla kullanıcı tarafından desteklenen ve kripto sektörünün önde gelen isimlerinin güvendiği InfoFi, AI ve Memes olmak üzere üç dikey alanda en viral Web3 ekosistemini oluşturuyor.

Kripto AdıINFOFI

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

HakkındaWAGMI, 9 milyondan fazla kullanıcı tarafından desteklenen ve kripto sektörünün önde gelen isimlerinin güvendiği InfoFi, AI ve Memes olmak üzere üç dikey alanda en viral Web3 ekosistemini oluşturuyor.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
INFOFI/USDT
WAGMI HUB
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (INFOFI)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler（0）
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
INFOFI/USDT
WAGMI HUB
--
--‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (INFOFI)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler（0）
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
network_iconAğ Bağlantısı Anormal
Çevrimiçi Canlı Destek
Loading...