IONX

Charged Particles, kullanıcıların ERC-20, ERC-721 ve ERC-1155 tokenlarını NFT'lere yatırmasına olanak tanıyan bir protokoldür. Nadir bir NFT (ör. Sanat, Koleksiyonluk Eşya, Sanal Emlak, Oyun İçi Öğe vb.) artık bir dizi başka tokenin bulunduğu bir sepete dönüştürülebilir. Anapara miktarı, NFT içerisinde zamana bağlı olarak kilitlenebilir ve Aave Tokenları ile entegrasyon sayesinde, bu DeFi getirisi yaratan varlıkların programlanabilir getirisi yalnızca birkaç tık uzağınızda.

Kripto AdıIONX

Maksimum Arz100,000,000

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz0

Arz Fiyatı--