JINGLE

Karşınızda $JINGLE - Meme Müzik Hareketi. Sadece bir coin değil. Bir hareket. Meme ile beslenen küresel bir kutlama makinesi. Güçlü yapay zekâyı, dejenere kaosu ve kültürel anları müzik odaklı, hiper-paylaşılabilir bir ekosisteme dönüştüren, viralite için üretilmiş kripto-yerli bir Truva Atı. Yapay Zekâ Meme Viralite Motoru.

Kripto AdıJINGLE

SıralamaNo.3529

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz999,913,696

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.022240255206036254,2025-04-28

En Düşük Fiyat0.01692621565777358,2025-04-29

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

HakkındaKarşınızda $JINGLE - Meme Müzik Hareketi. Sadece bir coin değil. Bir hareket. Meme ile beslenen küresel bir kutlama makinesi. Güçlü yapay zekâyı, dejenere kaosu ve kültürel anları müzik odaklı, hiper-paylaşılabilir bir ekosisteme dönüştüren, viralite için üretilmiş kripto-yerli bir Truva Atı. Yapay Zekâ Meme Viralite Motoru.

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

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MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
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