JINGLE

Karşınızda $JINGLE - Meme Müzik Hareketi. Sadece bir coin değil. Bir hareket. Meme ile beslenen küresel bir kutlama makinesi. Güçlü yapay zekâyı, dejenere kaosu ve kültürel anları müzik odaklı, hiper-paylaşılabilir bir ekosisteme dönüştüren, viralite için üretilmiş kripto-yerli bir Truva Atı. Yapay Zekâ Meme Viralite Motoru.

Kripto AdıJINGLE

SıralamaNo.3529

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz999,913,696

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.022240255206036254,2025-04-28

En Düşük Fiyat0.01692621565777358,2025-04-29

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

HakkındaKarşınızda $JINGLE - Meme Müzik Hareketi. Sadece bir coin değil. Bir hareket. Meme ile beslenen küresel bir kutlama makinesi. Güçlü yapay zekâyı, dejenere kaosu ve kültürel anları müzik odaklı, hiper-paylaşılabilir bir ekosisteme dönüştüren, viralite için üretilmiş kripto-yerli bir Truva Atı. Yapay Zekâ Meme Viralite Motoru.

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