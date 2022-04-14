JTF

JetFuel (JTF), uçuş simülasyonunun heyecanını gerçek dünya seyahat avantajlarıyla birleştiren blok zinciri tabanlı bir GameFi projesidir. Proje, oyuncuların ödül olarak JTF token kazanmak için heyecan verici bir hava muharebesinden ilham alan uçuş oyununa katıldıkları yenilikçi bir Oyna-Seyahat et modeli sunmaktadır. Öncelikle oyun içi varlıklara odaklanan geleneksel oyna-kazan (P2E) oyunlarının aksine JetFuel, oyuncuların tokenleri uçak biletleri ve seyahat hizmetleri gibi gerçek dünyadaki seyahat harcamaları için kullanmalarına olanak tanıyarak somut bir fayda sunmaktadır.

Kripto AdıJTF

Maksimum Arz30,000,000,000

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