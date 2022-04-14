JUSTCUZ

Serbest bırakıldıktan kısa bir süre sonra CZ (Changpeng Zhao) kendini hayır amaçlı eğitime adamayı teklif etti ve @GiggleAcademy adlı eğitim platformunu kurdu. Twitter'da resimli kitap sanatçılarını halka açık bir şekilde işe aldı ve @JustCuzTheBook ile işbirliği yaptı. #JustCuz, bu sanatçı tarafından yaratılan ve Cuz adlı bir kahramanın yer aldığı resimli kitabın adıdır. Üç gün önce bu resimli kitap @GiggleAcademy platformunda resmi olarak yayınlandı. Arka plan perspektifinden bakıldığında, $JUSTCUZ, mevcut piyasa trendinde “eğitim + hayırseverlik” konusuna odaklanan, Binance ile bağlantılı nadir bir yerel Meme coindir ve belirli bir topluluk fikir birliği ve güncellik kazanmıştır.

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