KRY

Krayon Network, Blok Zinciri ve Yapay Zekâ teknolojilerini uygulayan Sanat Yatırım Platformu'dur. Krayon, dünya çapındaki sanatçıların, yatırımcıların, galerilerin ve yöneticilerin sanat eserlerini sergilemelerini, alım satımını yapmalarını ve koleksiyonlarını değerlendirmelerini sağlayarak, sonunda sanat değerini belirlemek için hem etkili hem de kullanımı kolay bir sistemin geliştirilmesine yol açar. Krayon Network, blok zinciri uygulayarak merkeziyetsiz bir ortam yaratmaktadır. Krayon Network'teki tüm güzel sanatlar metodik olarak blok zincirinde dosyalanır. Anonimlik, şeffaflık ve likidite garanti altına alınır ve değerleme, kimlik doğrulama ve bilgi asimetrisi ele alınabilir.

Kripto AdıKRY

Maksimum Arz500,000,000

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