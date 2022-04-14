LEFEEF

LEFEEF, serbest çalışma ve tamirci hizmetlerinden çevrimiçi eğitim programlarına ve çok daha fazlasına kadar çok çeşitli merkeziyetsiz çevrimiçi hizmetlerle kullanıcıları ve hizmet sağlayıcıları tek bir erişim noktasından sorunsuz bir şekilde birbirine bağlayan Merkeziyetsiz Evrensel Hizmetler Platformu (DUSP) oluşturarak yenilikçi blok zinciri çözümleriyle hizmet endüstrisini dönüştürmeye adanmış devrim niteliğinde bir blok zinciri platformudur.

Kripto AdıLEFEEF

Maksimum Arz1,000,000,000

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