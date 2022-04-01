LOTT

"Linked Operation Transaction Technology, güzellik pazarı trendleri ve dördüncü sanayi devrimi teknolojisinin yakınsaması yoluyla küresel kozmetik pazarına öncülük ediyor. LOTT projesi, tüm katılımcıların birbirleriyle aşağıdaki gibi bir ekosistem oluşturabileceği blok zinciri tabanlı entegre bir platform oluşturmaya çalışıyor. Tüketicilerin ve kozmetik perakendecilerinin birbirleriyle kazan-kazan yapabilmeleri için kozmetik ürünlerini doğrudan veya dolaylı olarak tanıtan ve satan etkileyicilerle bir iş birliği sistemi kurulabilecek. Kozmetik satın almak için VR ve AR kullanabilen büyük veri tabanlı AI teknolojisi sağlanabilecek. Doğrudan kozmetik satın alan katılımcılar ödüllendirilecek ve satıcılar tüketicilere puan verebileceklerdir. Linked Operation Transaction"

Kripto AdıLOTT

Maksimum Arz5,000,000,000

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