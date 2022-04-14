LOUD

Loud, sosyal katılım için sürekli teşvikleri araştıran bir deneydir. Temel fikir: İnsanlara bir coin hakkında konuşmaları için sonsuza kadar ödül verirseniz ne olur? Her hafta, işlem hacmi, Loud'un fikir paylaşımına en çok katkıda bulunanlara dağıtılan swap ücretleri üretir - sürdürülebilir bir katılım ve ödül döngüsü yaratır.

Kripto AdıLOUD

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

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İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

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Toplam Arz1,000,000,000

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Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

HakkındaLoud, sosyal katılım için sürekli teşvikleri araştıran bir deneydir. Temel fikir: İnsanlara bir coin hakkında konuşmaları için sonsuza kadar ödül verirseniz ne olur? Her hafta, işlem hacmi, Loud'un fikir paylaşımına en çok katkıda bulunanlara dağıtılan swap ücretleri üretir - sürdürülebilir bir katılım ve ödül döngüsü yaratır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.