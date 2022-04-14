LVN

Levana Protokolü: Levana, "Leverage any Asset" ifadesinin kısaltmasıdır. Levana, tamamen zincir üstü sürekli swap platformudur. Levana Perps şu anda 3 blok zinciri üzerinde dağıtılmıştır: Bunlar, Osmosis, Sei ve Injective blok zincirleridir. Levana, Cosmos ekosistemine eşler arası havuz zincir üstü sürekli swap alım satımını sunabilmek için Cosmos'taki en büyük spot AMM olan Osmosis DEX, kaldıraç için en popüler Cosmos zinciri olan Injective ve en hızlı Cosmos ağı olan SEI ile ortaklık kurmuştur.

Kripto AdıLVN

Maksimum Arz1,000,000,000

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz761,265,393.67085

Arz Fiyatı--

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Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler（0）
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
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