MANC

Mancium, büyük bir oranda çok etkili ve başarılı bir şekilde büyüyen MANC ekosistemine aktif olarak katılmanızı sağlayan bir tokendir. Mancium, uygulama içi oyun satın alımlarında kullanılacak ve sahipleri için bir dizi başka avantaja sahip olacak. MANC'nin uygulamalarında birçok öğenin ve özelliğin satın alınmasına izin verecek tek token olacak. Mancium'larını belirli planlanmış dönemlerde elinde tutan kullanıcılara, stake faizleri, ikramiyeler ve daha da fazla avantaj sağlanacaktır. Mancium sahiplerine sağlanan bir diğer avantaj da MANC Academy'ye katılma fırsatıdır. Manciumlar, MANC Academy adaylarının yanı sıra metaverse ile ilgilenen kullanıcılar tarafından kullanılacaktır. MANC oyun uygulamalarının meta sürümleri yalnızca Mancium sahipleri ve Mancium ile ilgili NFT'lerin sahipleri için geçerli olacaktır.

Kripto AdıMANC

Maksimum Arz100,000,000

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz10,000,000

Arz Fiyatı--

Ara
Favoriler
MANC/USDT
Mancium
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (MANC)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler（0）
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MANC/USDT
Mancium
--
--‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (MANC)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler（0）
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
network_iconAğ Bağlantısı Anormal
Ağ 1
Çevrimiçi Canlı Destek
Loading...