MANTIS

Mantis, çeşitli DEX platformları ve köprüleri arasında gezinmenin karmaşıklığını ortadan kaldıran sorunsuz bir ortam sağlayarak zincirler arası işlemleri basitleştirmeyi amaçlamaktadır. Birleştirilmiş arayüzü sayesinde kullanıcılar, Solana ve Ethereum'dan başlayarak zincirlerdeki varlıklara kolayca erişebilir. Güçlü bir arayıcı/çözücü ağı tarafından desteklenen Mantis, her işlem için optimum fiyatlandırma ve yürütme sağlar. Mantis, son kullanıcılara fayda sağlamanın ötesinde, geliştiricilere zincirler arası altyapıyı uygulamalarına entegre etmeleri için güçlü bir yol sunar.

Kripto AdıMANTIS

SıralamaNo.9438

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0,00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz100 000 000

Toplam Arz100 000 000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.058329547016077815,2025-02-21

En Düşük Fiyat0.011038814472251477,2025-05-23

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

HakkındaMantis, çeşitli DEX platformları ve köprüleri arasında gezinmenin karmaşıklığını ortadan kaldıran sorunsuz bir ortam sağlayarak zincirler arası işlemleri basitleştirmeyi amaçlamaktadır. Birleştirilmiş arayüzü sayesinde kullanıcılar, Solana ve Ethereum'dan başlayarak zincirlerdeki varlıklara kolayca erişebilir. Güçlü bir arayıcı/çözücü ağı tarafından desteklenen Mantis, her işlem için optimum fiyatlandırma ve yürütme sağlar. Mantis, son kullanıcılara fayda sağlamanın ötesinde, geliştiricilere zincirler arası altyapıyı uygulamalarına entegre etmeleri için güçlü bir yol sunar.

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.