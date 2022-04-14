MESO

Meso, Aptos üzerine kurulu olan en iyi borç verme protokolüdür ve hızla büyüyen DeFi ekosisteminde getiriyi en üst düzeye çıkarırken, borç alanların ve borç verenlerin sorunsuz, güvenli ve sermaye açısından verimli işlemlerde bulunmalarını sağlayan sağlam bir gözetim dışı platform sunar.

Kripto AdıMESO

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Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

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Toplam Arz1.000.000.000

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Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriAPTOS

HakkındaMeso, Aptos üzerine kurulu olan en iyi borç verme protokolüdür ve hızla büyüyen DeFi ekosisteminde getiriyi en üst düzeye çıkarırken, borç alanların ve borç verenlerin sorunsuz, güvenli ve sermaye açısından verimli işlemlerde bulunmalarını sağlayan sağlam bir gözetim dışı platform sunar.

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.