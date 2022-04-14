METO

Metafluence, influencer'ların meta evrendeki sosyal medya güçlerinden ve yaratıcılıklarından para kazanmalarını sağlar. Sosyal medya (SM) meta evrene evrilirken, vizyonumuz SM influencer'larının, izleyicilerinin ve markaların şeffaf ve teşvik edilmiş ilişkilere kolayca dahil olduğu meta evren üzerinde influencer merkezli bir ekosistem inşa etmektir. Etkile kazan Metafluence platformumuz aracılığıyla SM Influencer'larını meta evren girişimcilerine (Metapreneurs) dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Influencer'lara yönelik çözümlerimiz, marka ve izleyici zorluklarını otomatik olarak ele alarak tüm tarafların Web 3.0'da başarılı olmasını sağlar.

Kripto AdıMETO

Maksimum Arz4,800,000,000

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