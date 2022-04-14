MOJO

Planet Mojo, LucasArts, EA ve Activision'dan deneyimli oyuncular tarafından oluşturulan, blok zinciri teknolojisini kullanarak oyuncularını güçlendiren, birlikte çalışabilir bir oyun ekosistemidir. Oyunlar, vahşi yaratıkların ana vatanlarını ve doğal dünyalarını Scourge olarak bilinen istilacı bir teknolojik güçten korumak için savaştıkları çarpıcı, egzotik ve gizemli bir gezegende geçiyor. Oyuncular, daha büyük bir hikaye ve gizemler ortaya çıktıkça çeşitli oyunlarda ve turnuvalarda yarışırlar.

Kripto AdıMOJO

Maksimum Arz1,000,000,000

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz36,526,787

Arz Fiyatı--