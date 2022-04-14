MORRA

MORRA, Morra Games platformunun yerel tokenidir ve ekosistemdeki tüm etkileşimler için temel para birimi olarak hizmet etmek üzere tasarlanmıştır. Yönetişimi kolaylaştırır, oyuncu katılımını teşvik eder ve oyun içi ekonomileri besler, tüm bunlar token sahiplerine platformun geleceğini şekillendirmeye doğrudan katılım sağlar. Bu merkeziyetsiz yaklaşım, $MORRA'yı topluluk kontrollü oyun ve DAO (Merkeziyetsiz Otonom Organizasyon) kültürüne yönelik artan eğilimin önemli bir bileşeni hâline getirmektedir.

Kripto AdıMORRA

Maksimum Arz500,000,000

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz390,830,705.22953624

Arz Fiyatı--

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