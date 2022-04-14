MRST

Mars, kızıl gezegen temasına dayanan küresel bir meta evren oyunu platformu yaratıyor. Oyuncular, emlak sahibi olmak, spor yapmak ve başkalarıyla etkileşime geçmek gibi Mars Kolonisi içindeki hemen hemen her etkinliğin tadını çıkarabilirler. İlk 5 milyar Mars Token (MRST) arzı, Ethereum'un 2. Katman platformu olan Polygon Chain'de piyasaya sürülecek ve Metaverse platformunda ilk yıl içinde maksimum 1 milyar arz gerçekleşecek.

Kripto AdıMRST

Maksimum Arz776,248,440

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz357,176,725

Arz Fiyatı--

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