NEXUS

Nexus Chain, merkeziyetsiz uygulamaları, zincirler arası işlemleri ve veri paylaşımını destekleyerek daha entegre ve yenilikçi bir blok zinciri ekosisteminin önünü açıyor.

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Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

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En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaNexus Chain, merkeziyetsiz uygulamaları, zincirler arası işlemleri ve veri paylaşımını destekleyerek daha entegre ve yenilikçi bir blok zinciri ekosisteminin önünü açıyor.

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