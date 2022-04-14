NFTAI

NFTAi, dijital mülkiyeti, yaratıcılığı ve varlık kullanımını yeniden tanımlamak için yapay zekâ teknolojisini NFT'lerle birleştiren yenilikçi bir Web3 platformudur. Misyonumuz, NFT oluşturma, keşfetme ve alım satım işlemlerini tüm deneyim seviyelerindeki kullanıcılar için daha akıllı, erişilebilir ve ödüllendirici kılmaktır.

Kripto AdıNFTAI

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

HakkındaNFTAi, dijital mülkiyeti, yaratıcılığı ve varlık kullanımını yeniden tanımlamak için yapay zekâ teknolojisini NFT'lerle birleştiren yenilikçi bir Web3 platformudur. Misyonumuz, NFT oluşturma, keşfetme ve alım satım işlemlerini tüm deneyim seviyelerindeki kullanıcılar için daha akıllı, erişilebilir ve ödüllendirici kılmaktır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.