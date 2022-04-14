NODEX

DeFi ve NFT'ler için tasarlanmış kullanıcı dostu bir kripto borsası. | Yatırımcılar tarafından oluşturuldu | Asla bir DM göndermiyoruz veya önce gizli kurtarma cümlenizi istemiyoruz!

Kripto AdıNODEX

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz1 000 000 000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriTRX

HakkındaDeFi ve NFT'ler için tasarlanmış kullanıcı dostu bir kripto borsası. | Yatırımcılar tarafından oluşturuldu | Asla bir DM göndermiyoruz veya önce gizli kurtarma cümlenizi istemiyoruz!

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.