NOI

NOI exchange, hizmet ve satış işlemlerini yürütecek çok dilli, fiziksel bir çağrı merkezi ile dünyanın ilk kripto para birimi ve RWA (Gerçek Dünya Varlıkları) borsasını oluşturuyor. Bu, şu anda başka hiçbir borsa tarafından sunulmayan bu tür bir desteği bekleyen 50 yaş üstü kişiler için çok büyük bir değer.

Kripto AdıNOI

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz2,500,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriOP

HakkındaNOI exchange, hizmet ve satış işlemlerini yürütecek çok dilli, fiziksel bir çağrı merkezi ile dünyanın ilk kripto para birimi ve RWA (Gerçek Dünya Varlıkları) borsasını oluşturuyor. Bu, şu anda başka hiçbir borsa tarafından sunulmayan bu tür bir desteği bekleyen 50 yaş üstü kişiler için çok büyük bir değer.

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.