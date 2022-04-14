NPT

NEOPIN, kripto varlık cüzdanları, oyunlar, P2E, S2E ve NFT gibi blok zinciri ile ilgili farklı hizmetleri birleştiren bir "açık blockchain platformu" olmayı hedeflemektedir. Kullanıcılar NEOPIN'de tek bir yerde coin alışverişi ya da yatırımı yapabilir ve hatta NFT sunarken farklı coinler piyasaya sürülebilmektedir. NEOPIN Token (NPT), NEOPIN projesinin yönetişim tokeni olarak kullanılan Klaytn ağ tabanlı bir tokendir.

Kripto AdıNPT

Maksimum Arz1,000,000,000

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz205,376,776.10000002

Arz Fiyatı--