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Dünyayı, yapay zekâ destekli, yaşayan bir dijital ekonomi olarak yeniden tasarladık. Nativ'de sadece oynamakla kalmaz, sahip olur, inşa eder, yönetir ve gelişirsiniz.

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HakkındaDünyayı, yapay zekâ destekli, yaşayan bir dijital ekonomi olarak yeniden tasarladık. Nativ'de sadece oynamakla kalmaz, sahip olur, inşa eder, yönetir ve gelişirsiniz.

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