OKT

OKExChain, blok zinciri teknolojisine dayalı işlem işinin uygulanmasını teşvik etmeyi amaçlayan açık kaynaklı, yüksek performanslı, merkeziyetsiz bir işlem zinciridir. Açık bir halka açık zincir ekosistemi olarak, herkes OKExChain süper düğümü için çalışabilir, kendi dijital varlıklarını piyasaya sürebilir, kendi dijital varlık işlem çiftlerini oluşturabilir ve işlemler gerçekleştirebilir. Aynı zamanda EVM sanal makine teknolojisi ve OKEx çapraz zincir ağ geçidinin tanıtımı yapılacaktır. OKExChain aracılığıyla, blok zincirinin değer birlikte çalışabilirliği, kullanıcı iletişimi ve senaryo uygulama birlikte çalışabilirliği basit ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebilir ve son olarak ekosistemin birlikte inşası ve katma değerli bir sistemin inşası gerçekleştirilir.

Kripto AdıOKT

Maksimum Arz11,547,688

Arz Tarihi2021-08-02 00:00:00

Dolaşımdaki Arz0

Arz Fiyatı--