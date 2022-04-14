OOGA

Ooga Booga, Berachain'in ekosistem genelinde varlık alım satımlarını optimize etmek için tasarlanmış özel likidite toparlama protokolü olarak hizmet vermektedir. Bu gelişmiş çözüm, en uygun alım satım rotalarını dinamik olarak belirlemek için birden fazla merkeziyetsiz borsayı ve entegre platformu tarar. Akıllı yol bulma algoritmaları sayesinde, kullanıcılar için optimum değer elde edilmesini sağlarken fiyat etkisini en aza indirerek alım satım işlemlerini gerçekleştirir.

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