ORBA

$ORBA, Gerçek Dünya Varlığı (RWA) tokenizasyonunda devrim yaratan bir platform olan Orbital Assets (ORBA) ekosistemine güç veren yerel tokendir. ORBA sahipleri yönetişime katılabilir, premium tokenleştirme hizmetlerine erişebilir ve merkeziyetsiz varlık yönetimi ekonomisinin büyümesinden faydalanabilir. Gayrimenkul, emtia ve fikri mülkiyet gibi gerçek dünya varlıkları ORBA'da dijitalleştirilirken, $ORBA işlemlerin kolaylaştırılmasında, katılımcıların ödüllendirilmesinde ve ağın güvenliğinin sağlanmasında merkezi bir rol oynamaktadır.

Kripto AdıORBA

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz10,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Hakkında$ORBA, Gerçek Dünya Varlığı (RWA) tokenizasyonunda devrim yaratan bir platform olan Orbital Assets (ORBA) ekosistemine güç veren yerel tokendir. ORBA sahipleri yönetişime katılabilir, premium tokenleştirme hizmetlerine erişebilir ve merkeziyetsiz varlık yönetimi ekonomisinin büyümesinden faydalanabilir. Gayrimenkul, emtia ve fikri mülkiyet gibi gerçek dünya varlıkları ORBA'da dijitalleştirilirken, $ORBA işlemlerin kolaylaştırılmasında, katılımcıların ödüllendirilmesinde ve ağın güvenliğinin sağlanmasında merkezi bir rol oynamaktadır.

Sektör

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