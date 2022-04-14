OXOA

OXOA, gelişmiş blok zinciri teknolojisiyle oyun deneyimini geliştirmeye adanmış, zkSync üzerindeki ilk hiper zincir oyun platformudur. OXOA'nın topluluk üyeleri, ödül kazanmak ve gelecekteki yönetişim önerileri için oy kullanmak üzere düğüm işlemlerine katılabildiğinden, OXOA ortak bir blok zincirinin ötesine uzanır. OXOA bağımsız olarak çalışır, ancak sıfır işlem ücreti ile en hızlı ve en güvenilir birlikte çalışabilirliği sağlayan bir hiper köprü ağı ile birbirine bağlıdır.

Kripto AdıOXOA

Maksimum Arz2,000,000,000

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