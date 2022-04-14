OZK

OpenZK Network, ETH stake etme, yeniden stake etme ve stabil coin ödüllerini sorunsuz bir şekilde entegre eden, ZK Rollup teknolojisi tarafından desteklenen devrim niteliğinde bir Katman 2'dir. Çok katmanlı ödüllerin ve ışık hızında, düşük maliyetli işlemlerin kilidini açmak için varlıklarınızı kolayca stake edin ve köprüleyin. OpenZK ile DeFi, NFT, oyun ve alım satımın bir sonraki evrimini tek bir yerde deneyimleyin.

Kripto AdıOZK

Maksimum Arz15,000,000,000

Arz Tarihi--

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MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
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OZK/USDT
OpenZK Network
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Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler（0）
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
OZK/USDT
OpenZK Network
--
--‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (OZK)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler（0）
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
network_iconAğ Bağlantısı Anormal
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