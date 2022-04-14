OZK

OpenZK Network, ETH stake etme, yeniden stake etme ve stabil coin ödüllerini sorunsuz bir şekilde entegre eden, ZK Rollup teknolojisi tarafından desteklenen devrim niteliğinde bir Katman 2'dir. Çok katmanlı ödüllerin ve ışık hızında, düşük maliyetli işlemlerin kilidini açmak için varlıklarınızı kolayca stake edin ve köprüleyin. OpenZK ile DeFi, NFT, oyun ve alım satımın bir sonraki evrimini tek bir yerde deneyimleyin.

Kripto AdıOZK

Maksimum Arz15,000,000,000

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