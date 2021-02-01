PAINT
MurAll, dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir insanın, resmedebilecekleri üzerinde herhangi bir kısıtlama olmaksızın resim yapabileceği, zincir üzerinde iş birliğine dayalı dijital fresk/tuval/duvar alanıdır. Bu platformda, resmettikleriniz filtrelenmez, sansürlenmez ve kısıtlanmaz. Sanat aracılığıyla gerçek ifade özgürlüğünü sonuna kadar yaşayabileceğiniz bir yer hayal edin.
Kripto AdıPAINT
Maksimum Arz22,017,000,000
Arz Tarihi2021-02-01 00:00:00
Dolaşımdaki Arz9,258,413,166
Arz Fiyatı--