PAINT

MurAll, dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir insanın, resmedebilecekleri üzerinde herhangi bir kısıtlama olmaksızın resim yapabileceği, zincir üzerinde iş birliğine dayalı dijital fresk/tuval/duvar alanıdır. Bu platformda, resmettikleriniz filtrelenmez, sansürlenmez ve kısıtlanmaz. Sanat aracılığıyla gerçek ifade özgürlüğünü sonuna kadar yaşayabileceğiniz bir yer hayal edin.

Kripto AdıPAINT

Maksimum Arz22,017,000,000

Arz Tarihi2021-02-01 00:00:00

Dolaşımdaki Arz9,258,413,166

Arz Fiyatı--