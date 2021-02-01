PAINT

MurAll, dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir insanın, resmedebilecekleri üzerinde herhangi bir kısıtlama olmaksızın resim yapabileceği, zincir üzerinde iş birliğine dayalı dijital fresk/tuval/duvar alanıdır. Bu platformda, resmettikleriniz filtrelenmez, sansürlenmez ve kısıtlanmaz. Sanat aracılığıyla gerçek ifade özgürlüğünü sonuna kadar yaşayabileceğiniz bir yer hayal edin.

Kripto AdıPAINT

Maksimum Arz22,017,000,000

Arz Tarihi2021-02-01 00:00:00

Dolaşımdaki Arz9,258,413,166

Arz Fiyatı--

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Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler（0）
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
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