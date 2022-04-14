PBT

PropBlock RWA AI Agent, gelişmiş yapay zekâyı gerçek dünya varlıklarının tokenize edilmesi ile birleştirerek gayrimenkul yatırımında devrim yaratan merkeziyetsiz bir RWA platformudur.

Kripto AdıPBT

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz100.000.000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBASE

HakkındaPropBlock RWA AI Agent, gelişmiş yapay zekâyı gerçek dünya varlıklarının tokenize edilmesi ile birleştirerek gayrimenkul yatırımında devrim yaratan merkeziyetsiz bir RWA platformudur.

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.