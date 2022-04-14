PELL

Pell Network, BTCFi'yi kriptoekonomik güvenlik alanında yaygınlaştırmak ve Bitcoin'in güvenlik potansiyelini tamamen ortaya çıkarmak için BTC restaking tarafından yönlendirilen bir Omnichain Merkeziyetsiz Onaylanmış Hizmet Ağı kurmuştur. Pell, stake edenler için sermaye verimliliğini artırır ve geliştiricilere onaylanmış hizmetler oluşturmak için verimli, güvenli ve uygun fiyatlı bir yol sunar. Öncü Omnichain BTC Restaking Ağımızı temel alan Pell, yapay zekâ odaklı merkeziyetsiz Finans (DeFAI) için kapsamlı bir omnichain altyapısı oluşturmaya yönelik genişlemeyi hızlandıracaktır.

Kripto AdıPELL

Maksimum Arz2,100,000,000

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