PLAT

Platinum, değerli metal olan platinin içsel değerini ve nadirliğini kullanarak istikrarlı, yenilikçi bir dijital varlık yaratmak ve geleneksel emtialar ile merkeziyetsiz finansın geleceği arasındaki boşluğu doldurmak için geliştirilmiş çığır açıcı bir kripto para birimi projesidir.

Kripto AdıPLAT

SıralamaNo.5120

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz100,000,000,000,000,000

Toplam Arz100,000,000,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.00000000000563199,2025-06-12

En Düşük Fiyat0.000000000000220496,2025-06-10

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

HakkındaPlatinum, değerli metal olan platinin içsel değerini ve nadirliğini kullanarak istikrarlı, yenilikçi bir dijital varlık yaratmak ve geleneksel emtialar ile merkeziyetsiz finansın geleceği arasındaki boşluğu doldurmak için geliştirilmiş çığır açıcı bir kripto para birimi projesidir.

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.