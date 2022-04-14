PLMS

Polemos, blok zinciri oyunlarında sorunsuz oyuncu kaydı, varlık yönetimi ve etkileşim sağlayan lider bir Web3 oyun altyapı platformudur. Stratejik ortaklıklar ve yenilikçi teknolojiler sayesinde Web2 ve Web3 oyunlarını birbirine bağlayarak oyuncular için sorunsuz bir deneyim yaratıyoruz.

Kripto AdıPLMS

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En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaPolemos, blok zinciri oyunlarında sorunsuz oyuncu kaydı, varlık yönetimi ve etkileşim sağlayan lider bir Web3 oyun altyapı platformudur. Stratejik ortaklıklar ve yenilikçi teknolojiler sayesinde Web2 ve Web3 oyunlarını birbirine bağlayarak oyuncular için sorunsuz bir deneyim yaratıyoruz.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.